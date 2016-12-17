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حظك اليوم برج القوس 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. فكر جيدا قبل الإقدام على أى مغامرة

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حظك اليوم برج القوس 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. فكر جيدا قبل الإقدام على أى مغامرة حظك اليوم برج القوس 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. فكر جيدا قبل الإقدام على أى مغامرة

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بروحه المرحة وخفة ظله وجاذبيته الشديدة للناس، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسؤوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفي.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

قد تعقد اتفاقًا مهنيًا ناجحًا يكون أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لك لإنجاز العمل ولكن كن حذرًا فهناك احتمالات بأن تحدث تغييرات بعد أن تعقد الاتفاق على مستوى السوق تجعل صفقتك الناجحة خاسرة.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

عانيت خلال الأيام الماضية من الجفاف العاطفى، ولكن من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وشريك حياتك الذى طالما تجاهلك ربما يبذل مجهودًا إضافيًا من أجل إرضائك وتعويضك عن فترة الإهمال بحقك فحاول أن تقابل هذا بذكاء دون تصرفات عدوانية.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

تعانى تقلبات مزاجية ملحوظة اليوم ومن المتوقع أن تكون عرضة للاكتئاب وهذه المزاجية فى الواقع سببها طعامك ونشاطك البدنى فحاول أن تعيد النظر فيهما من جديد.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تحتاج للحفاظ على إطار مستقر للعقل والتفكير بشكل منطقى قبل أن تقدم على أية مغامرة بكل ثقلك خاصة أنك تفكر أحيانًا بطريقة رومانسية حالمة بعيدة عن الواقعية.

 


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مصر 365

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