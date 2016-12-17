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حظك اليوم برج السرطان 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. يمكنك بدء عمل جديد اليوم

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حظك اليوم برج السرطان 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. يمكنك بدء عمل جديد اليوم حظك اليوم برج السرطان 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. يمكنك بدء عمل جديد اليوم

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بكرمه وسخائه الشديد وحبه لأصدقائه وإخلاصه لهم وكذلك لأسرته وتفضيله مصالح الآخرين على مصلحته الخاصة مهما كان متعبًا.

 

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

اختفيت لبعض الوقت عن الساحة المهنية واليوم قد تأخذ قرارًا بأن تدخل فى مجال جديد أ مشروع جديد أو ربما تفكر فى طريقة جديدة لكسب الدحل وستشعر أنك أكثر حزمًا من ذى قبل.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

أنت تعيش علاقة مربكة نوعًا ما فى الآونة الأخيرة ولم تكن قادرًا على تفسير تصرفات شريك حياتك أو فهمها ولكن اليوم تتضح لك بعض الأمور الجديدة وتساعدك على فهم وتقييم الوضع على نحو أفضل.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

أحد أفراد صحتك فى حاجة لاهتمام خاص اليوم على الصعيد الصحى ولكن بينما تعتنى به لا تهمل صحتك ولا تتهاون فى إجراءات الوقاية من العدوى فحافظ على نظافتك بدقة اليوم وعلى غسل اليدين بعد تمريضه وانتبه للتفاصيل الصغيرة التى قد تسبب مشاكل كبيرة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

كن حذرًا فى الإجراءات والتحركات الخاصة بك اليوم، قد تصاب بكدمات خفيفة أثناء حركتك وتنقلاتك اليوم فحاول أن تكون حذرًا وأن تكون دائرة تحركاتك محدودة.


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مصر 365

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