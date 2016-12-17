حظك اليوم برج الميزان السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة كبيرة لتطور صداقة تعيشها لعلاقة عاطفية

برج الميزان من الأبراج الهوائية التى تستخدم العقل والمنطق فى تفكيرها، ولكنها رغم ذلك تتسم بالعاطفية والرومانسية الشديدة، ويردد خبراء الأبراج مقولة لولا الميزان ما تواجد العدل ليؤكدوا على مدى حب الميزان لتحقيق العدالة فى كل صورها ولو على نطاق صغير.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى :

من الناحية المهنية تحصل اليوم على الدعم من شخص ذو نفوذ، فلا تدع فرصة لإقناعه بعملك، فالوقت مناسب لك للحصول على ترقية أو زيادة مالية ولكن تجنب الحديث عن هذا الأمر مع الآخرين كما عليك أن تضبط انفعالك ولا تدع الأمور المزعجة تسيطر عليك.

الميزان على الصعيد العاطفى :

يعبر لك صديق مقرب عن مشاعره فلا يشترط الأمر أن يكون عن طريق الحديث فهناك وسائل أخرى لا تتجاهلها، فهناك فرصة كبيرة لصداقة تتطور لعلاقة عاطفية تغمرها الرومانسية، فنبشرك أيها الحمل بأجواء رومانسية قد طال انتظارها فى الفترة الماضية.

الميزان على الصعيد الصحى :

أنت بحاجة إلى الاسترخاء اليوم، والرعاية الجيدة وفقا لنظام غذائى صحى، فأنت تحب الوجبات السريعة ولكنها تجعلك تشعر بالمرض، لذا عليك العودة لأكل المنزل من جديد فليس هناك سبيل للعناد فى ذلك الأمر.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة

تتمتع اليوم بثقة عالية فى النفس، ولكن حذار أن تهيمن عليك فلا تحاول فرض وجهات نظرك على الآخرين لأن هذا قد يعود بنتائج عكسية عليك، والتواضع يمكنك من إتمام عدد من المهام بانتظارك اليوم.