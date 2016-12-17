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حظك اليوم برج الجدى 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. الإجهاد الذهنى يتزايد

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حظك اليوم برج الجدى 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. الإجهاد الذهنى يتزايد حظك اليوم برج الجدى 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. الإجهاد الذهنى يتزايد

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بميله إلى الجدية وطريقة التفكير العملية والإرادة القوية والقدرة على التحكم فى النفس لأقصى درجة ممكنة، ولكن يعيبه ميله للكآبة فى أكثر الأوقات.

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

العمل المكتبى يسحبك اليوم وتجد نفسك منخرطًا فيه حتى وقت متأخر من الليل، ولا يمكنك حتى أن تمنح نفسك بعض الاهتمام وتهتم بتناول طعامك أو صحتك، ولكن الأمر الإيجابى أن هذه هى مجرد مرحلة عابرة، وشعورك بالملل سيتراجع كثيرًا بسبب هذا الانشغال فى العمل، كما أن النجاحات التى ستحققها ستساهم كثيرًا فى منحك حالة إيجابية.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

تتمتع ببعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم، على الرغم من أنك ستكون منهكًا ومتعبًا لكنك ستشعر بالسعادة لقضاء بعض الوقت بقربه وتستمتع بصحبته.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

صحتك البدنية جيدة جدًا ولكن الإجهاد الذهنى فى تصاعد بالنسبة لك وأنت فى حاجة ماسة للبحث عن حل وإجراء بعض التغييرات على الجبهة المهنية وأن تنتبه أكثر لصحتك ونظامك الغذائى وربما تفكر أيضًا فى الديتوكس.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

اليوم قد تواجه بعض المشاكل مع وسائل المواصلات خاصة تلك التى تستخدمها من أجل العمل، لذلك من المهم أن تضع خططًا بديلة وحاول ألا تنفعل وتفقد أعصابك فهذه مجرد عثرات صغيرة لفترة مؤقتة وستمضي.


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مصر 365

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