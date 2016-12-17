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حظك اليوم برج الأسد السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع عصبيتك تضيع مجهود الشهور الماضية بالعمل

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حظك اليوم برج الأسد السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع عصبيتك تضيع مجهود الشهور الماضية بالعمل حظك اليوم برج الأسد السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع عصبيتك تضيع مجهود الشهور الماضية بالعمل

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يعد برج الأسد أحد الأبراج النارية التى تتسم بالتسرع والحماس الشديد الذى يقودها للاندفاع بعض الشىء، ويتسبب لها فى حدوث بعض المشكلات، ويقدن اليوم السابع لأبناء برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى :

أنت اليوم تسير بخطى سريعة فحافظ مواصلة أحلامك فلا يزال لديك الكثير لتحقيقه، ولا تدع الأمور التى عملت على تحقيقها منذ عدة أشهر تضيع فى لحظة غضب فحافظ على هدوءك لتحقيق ما خططت من أهداف.

 

الأسد على الصعيد العاطفى :

عليك أن تدرك أن وضع حدود للعلاقات المحيط يصب فى صالحك، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة ولا تحاول تبرير ذلك باسم الحب.

 

الأسد على الصعيد الصحى :

عليك الاهتمام بالذين يعانون من المرض فى العمل، ولكن عليك تجنب اجراء اتصالات من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث أنها تنقل العدوى بسهولة.

 

توقعات علماء الأبراج

حاول اقتناص الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير، تستمتع اليوم جيدا بكل ما لديك، كما يمكنك أن تتنبأ بتغيرات فى المنزل فقد تقوم بنقله إلى مكان جديد بحثا عن فرص أفضل للنمو.


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مصر 365

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