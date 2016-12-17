حظك اليوم برج العذراء السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج العذراء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فهناك الكثير من الصفات المشتركة بين أبراج هذا البرج على رأسها أنهم قليلى الأحلام ليس لديهم أفكار أو تصورات بشأن الغد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

استثمارات ناجحة فى البناء والعقارات، أما فيما يخص الباحثين فستكون هناك فرصة جيدة أمامهم لاستثمار الكثير من النجاحات خلال هذا اليوم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بعلاقتك العاطفية، فالحبيب اليوم قادر على أن يمنحك شعور بالراحة والدفء، وهو ما تحتاج إليه فى هذا الوقت، فعليك أن تستغل الفرصة لتعود علاقتكما إلى ما كانت عليه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

أوضاعك الصحية تحتاج إلى بعض الاهتمام والتركيز أكثر من ذلك، فما تفعله الآن سينعكس عليك بشكل سلبى، فمن الضرورى كذلك أن تحصل على قسط كافِ من الراحة اليومية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتأقلمون على عدد من الأوضاع الجديدة فى حياتهم، وأن يقبل مولود العذراء على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياته العاطفية والمهنية.