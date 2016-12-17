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حظك اليوم برج الثور السبت 17 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تعطى أذنيك لأحاديث الأصدقاء

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حظك اليوم برج الثور السبت 17 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تعطى أذنيك لأحاديث الأصدقاء حظك اليوم برج الثور السبت 17 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تعطى أذنيك لأحاديث الأصدقاء

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل

 

برج الثور على الصعيد المهنى ..

انتظر حتى تتأكد من العروض المقدمة إليك، الاستثمار فى العقارات يحتاج إلى تمهل فى التفكير بشكل أكثر من ذلك، واستشير الخبراء قبل الإقبال على أى خطوة.

 

على الصعيد العاطفى ..

ابتعد عن الشائعات قدر المستطاع، فبالرغم من حكمتك إلا إنك تميل إلى سماع الكثيرين وتتأثر بحديثهم، لا تبنى قراراتك على أحاديث واهية خاصة إن كنت لا تثق فى أصحابها.

 

برج الثور على الصعيد الصحى..

السعال وأمراض الحساسية يحتاجون إلى تعامل بشكل حكيم، استشير الطبيب حتى يلزمك بعدم تناول بعض أنواع الأطعمة التى من شأنها زيادة شعورك بالتعب.

 

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يقضى فترة كبيرة يبحث فيها عن ضالته دون ان يصل لشىء، بسبب انشغاله بعدد من المغامرات العاطفية التى لا تخلو منها حياة مولود الثور.


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مصر 365

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