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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شعور بعدم الرضا عن حياتك المهنية

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شعور بعدم الرضا عن حياتك المهنية حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شعور بعدم الرضا عن حياتك المهنية

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

تحتاج إلى شريك حياتك الآن أكثر من أى وقت مضى، وذلك لدعمك عاطفيًا، خصوصًا أنك الآن تعرضت لبعض الأزمات النفسية المتتالية التى جعلك تشعر بالضيق والحزن اتجاه حياتك.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

حياتك المهنية بكل ما بها من تفاصيل غير قادرة على أن تشعرك بالرضا، فلديك الكثير من الأحلام التى ترغب فى تحقيقها، كما أن ما وصلت إليه من نجاحات لم يكفى طموحك.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

إذا كنت تبحث عن الشباب دائمًا، عليك أن تتبع نظام غذائى صحى، كذلك يجب أن تحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والخضروات حتى تنعم بصحة جيدة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن عليك بالاستفادة من الطاقة الايجابية التى تحيطك والتى تعطيك الكثير من الحماس والتفاؤل .


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مصر 365

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