أبراج السبت 17-12-2016

قدم علماء الفلك لليوم السبت 17 ديسمبر عددا من التوقعات التى تدعو لتفاؤل عدد من الأبراج، وهى ما تعطيهم المزيد من الحماس بشتى الأصعدة، خاصة الصعيد المهنى، كذلك بالشق العاطفى.

حظك اليوم برج الأسد السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تدع عصبيتك تضيع مجهود الشهور الماضية بالعمل

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى :

أنت اليوم تسير بخطى سريعة فحافظ مواصلة أحلامك فلا يزال لديك الكثير لتحقيقه، ولا تدع الأمور التى عملت على تحقيقها منذ عدة أشهر تضيع فى لحظة غضب فحافظ على هدوءك لتحقيق ما خططت من أهداف.

الأسد على الصعيد العاطفى :

عليك أن تدرك أن وضع حدود للعلاقات المحيط يصب فى صالحك، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة ولا تحاول تبرير ذلك باسم الحب.

الأسد على الصعيد الصحى :

عليك الاهتمام بالذين يعانون من المرض فى العمل، ولكن عليك تجنب اجراء اتصالات من الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث أنها تنقل العدوى بسهولة.

توقعات علماء الأبراج

حاول اقتناص الفرص التى تعطيك فرصة للتفكير، تستمتع اليوم جيدا بكل ما لديك، كما يمكنك أن تتنبأ بتغيرات فى المنزل فقد تقوم بنقله إلى مكان جديد بحثا عن فرص أفضل للنمو.

حظك اليوم برج الحمل السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على فحص المستندات الخاصة بك والحب قرب منك

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى :

حافظ على المضى قدما فلا يزال لديك الكثير لتحقيقه، ابق على فوضى العمل الحر ومن وقت لآخر حافظ على فحص المستندات الخاصة بك.

الحمل على الصعيد العاطفى :

الحب قريب منك لكنك لم تكن قادر على التعبير عن المشاعر، فاليوم عليك التركيز على كيفية تقرب الناس منك والتصرف معك، فهناك الكثير من الأشخاص بحاجة لاهتمامك.

سوف تكون هناك بعض الالتباس مع الناس فى العلاقة ولكن عليك الاستماع والتحدث مع شريك الحياة لحل المشكلة.

الحمل الصعيد الصحى :

من الضرورى أن تلتزم بنظام غذائى خاص بك لتحسين مناعتك، فأنت عرضة للأمراض اليوم فقد تتعرض للحساسية، فاحرص على تناول المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات، واشرب الكثير من الماء.

حظك اليوم برج الميزان السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرصة كبيرة لتطور صداقة تعيشها لعلاقة عاطفية

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى :

من الناحية المهنية تحصل اليوم على الدعم من شخص ذو نفوذ، فلا تدع فرصة لإقناعه بعملك، فالوقت مناسب لك للحصول على ترقية أو زيادة مالية ولكن تجنب الحديث عن هذا الأمر مع الآخرين كما عليك أن تضبط انفعالك ولا تدع الأمور المزعجة تسيطر عليك.

الميزان على الصعيد العاطفى :

يعبر لك صديق مقرب عن مشاعره فلا يشترط الأمر أن يكون عن طريق الحديث فهناك وسائل أخرى لا تتجاهلها، فهناك فرصة كبيرة لصداقة تتطور لعلاقة عاطفية تغمرها الرومانسية، فنبشرك أيها الحمل بأجواء رومانسية قد طال انتظارها فى الفترة الماضية.

الميزان على الصعيد الصحى :

أنت بحاجة إلى الاسترخاء اليوم، والرعاية الجيدة وفقا لنظام غذائى صحى، فأنت تحب الوجبات السريعة ولكنها تجعلك تشعر بالمرض، لذا عليك العودة لأكل المنزل من جديد فليس هناك سبيل للعناد فى ذلك الأمر.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة

تتمتع اليوم بثقة عالية فى النفس، ولكن حذار أن تهيمن عليك فلا تحاول فرض وجهات نظرك على الآخرين لأن هذا قد يعود بنتائج عكسية عليك، والتواضع يمكنك من إتمام عدد من المهام بانتظارك اليوم.

حظك اليوم برج الثور السبت 17 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تعطى أذنيك لأحاديث الأصدقاء

برج الثور على الصعيد المهنى ..

انتظر حتى تتأكد من العروض المقدمة إليك، الاستثمار فى العقارات يحتاج إلى تمهل فى التفكير بشكل أكثر من ذلك، واستشير الخبراء قبل الإقبال على أى خطوة.

على الصعيد العاطفى ..

ابتعد عن الشائعات قدر المستطاع، فبالرغم من حكمتك إلا إنك تميل إلى سماع الكثيرين وتتأثر بحديثهم، لا تبنى قراراتك على أحاديث واهية خاصة إن كنت لا تثق فى أصحابها.

برج الثور على الصعيد الصحى..

السعال وأمراض الحساسية يحتاجون إلى تعامل بشكل حكيم، استشير الطبيب حتى يلزمك بعدم تناول بعض أنواع الأطعمة التى من شأنها زيادة شعورك بالتعب.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يقضى فترة كبيرة يبحث فيها عن ضالته دون ان يصل لشىء، بسبب انشغاله بعدد من المغامرات العاطفية التى لا تخلو منها حياة مولود الثور.

برج الدلو حظك اليوم السبت 17/12/2016.. الحظ يحالفك اليوم لا تخشى المشروعات الجديدة

برج الدلو على الصعيد المهنى..

المضاربة فى البورصة تحتاج إلى حظ كبير، واليوم يمكنك الخوض فى عدد من المغامرات دون قلق، فالحظ يحالفك والكواكب تعطيك حظ وفير وطاقة كبيرة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

العناد والجدال وعدم الاعتراف بالخطأ هذه هى أبرز الأسباب التى تزعج شريك حياتك، حاول أن تخلق أحاديث صافية بعيداً عن اجواء التوتر حتى تعود العلاقة إلى طبيعتها.

على الصعيد الصحى..

وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، ولن تعود إلى التدخين بنفس الشكل السابق، الإقلاع التدريجى عن التدخين أمر ضرورى بعدما ظهرت عليك كثير من الأعراض المرضية

توقعات علماء الفلك لمولود الدلو..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة متوترة فى حياته، يضطر فيها أن يتنازل عن كثير من مبادئه حتى يستطيع أن يتغلب على عدد من المعوقات فى حياته المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 17-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شعور بعدم الرضا عن حياتك المهنية

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

تحتاج إلى شريك حياتك الآن أكثر من أى وقت مضى، وذلك لدعمك عاطفيًا، خصوصًا أنك الآن تعرضت لبعض الأزمات النفسية المتتالية التى جعلك تشعر بالضيق والحزن اتجاه حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

حياتك المهنية بكل ما بها من تفاصيل غير قادرة على أن تشعرك بالرضا، فلديك الكثير من الأحلام التى ترغب فى تحقيقها، كما أن ما وصلت إليه من نجاحات لم يكفى طموحك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

إذا كنت تبحث عن الشباب دائمًا، عليك أن تتبع نظام غذائى صحى، كذلك يجب أن تحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والخضروات حتى تنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن عليك بالاستفادة من الطاقة الايجابية التى تحيطك والتى تعطيك الكثير من الحماس والتفاؤل .

حظك اليوم برج الحوت السبت 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة مع الحبيب

برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت اليوم تتمتع بدرجة عالية من النجاح، العلماء والباحثين والمحققين قادرين على تحقيق الكثير من النجاحات اليوم على مستوى العمل والمشاريع التى بدأوا بها منذ فترة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

التجاهل سيكون سببًا فى حدوث أزمة بينك وبين شريك الحياة، عليك أن تتجاوز الخلافات التى حدثت فيما بينكما بحكمة وصبر حتى تقدر على تجاوز هذه الأزمة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

هذا هو الوقت المناسب لممارسة بعض التمارين الرياضية التى يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى على صحتك، خصوصًا أنك فى الفترة الماضية قد أهملت صحتك كثيرًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.

حظك اليوم برج العذراء السبت 17/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى:

استثمارات ناجحة فى البناء والعقارات، أما فيما يخص الباحثين فستكون هناك فرصة جيدة أمامهم لاستثمار الكثير من النجاحات خلال هذا اليوم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى:

هذا هو الوقت المناسب للاستمتاع بعلاقتك العاطفية، فالحبيب اليوم قادر على أن يمنحك شعور بالراحة والدفء، وهو ما تحتاج إليه فى هذا الوقت، فعليك أن تستغل الفرصة لتعود علاقتكما إلى ما كانت عليه.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى:

أوضاعك الصحية تحتاج إلى بعض الاهتمام والتركيز أكثر من ذلك، فما تفعله الآن سينعكس عليك بشكل سلبى، فمن الضرورى كذلك أن تحصل على قسط كافِ من الراحة اليومية.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يتأقلمون على عدد من الأوضاع الجديدة فى حياتهم، وأن يقبل مولود العذراء على اتخاذ عدد من القرارات الهامة فى حياته العاطفية والمهنية.

برج العقرب حظك اليوم السبت 17/12/2016.. الاندفاع فى العمل يزيد من خسائرك

برج العقرب على الصعيد المهنى..

التوتر قد يضطرك إلى التعامل مع بعض الزملاء بشكل غير لائق، تدارك أخطائك سريعاً قبل أن تخسر محبة الآخرين لك، ولا تترك الأمور للوقت حتى لا تتفاجأ بالنتائج.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

لا تكذب مشاعرك، فنادراً ما تشعر بحالة الحب هذه إلا بعد يقين تام، الخطوات الجادة فى العلاقة قد تكون بعيدة حالياً، لكن التعبير عن مشاعرك بصدق وحرية سيسعدك كثيراً.

على الصعيد الصحى ..

التفاؤل بالأشياء دون أن تتأكد من قدرتك على تحقيقها، ينعكس عليك بأثر سلبى لا تحمل أحد ذنب توقعاتك وعش واقعك دون التفكير بشكل خيالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يزيد من تعامله مع عدد من الشخصيات غير المقربة لإثارة غيرة شريك حياته، كثيراً ما يلجأ العقرب إلى هذه الأساليب حتى يصل إلى غايته.

حظك اليوم برج الجدى 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. الإجهاد الذهنى يتزايد

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

العمل المكتبى يسحبك اليوم وتجد نفسك منخرطًا فيه حتى وقت متأخر من الليل، ولا يمكنك حتى أن تمنح نفسك بعض الاهتمام وتهتم بتناول طعامك أو صحتك، ولكن الأمر الإيجابى أن هذه هى مجرد مرحلة عابرة، وشعورك بالملل سيتراجع كثيرًا بسبب هذا الانشغال فى العمل، كما أن النجاحات التى ستحققها ستساهم كثيرًا فى منحك حالة إيجابية.

برج الجدى على الصعيد العاطفي:

تتمتع ببعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم، على الرغم من أنك ستكون منهكًا ومتعبًا لكنك ستشعر بالسعادة لقضاء بعض الوقت بقربه وتستمتع بصحبته.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

صحتك البدنية جيدة جدًا ولكن الإجهاد الذهنى فى تصاعد بالنسبة لك وأنت فى حاجة ماسة للبحث عن حل وإجراء بعض التغييرات على الجبهة المهنية وأن تنتبه أكثر لصحتك ونظامك الغذائى وربما تفكر أيضًا فى الديتوكس.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

اليوم قد تواجه بعض المشاكل مع وسائل المواصلات خاصة تلك التى تستخدمها من أجل العمل، لذلك من المهم أن تضع خططًا بديلة وحاول ألا تنفعل وتفقد أعصابك فهذه مجرد عثرات صغيرة لفترة مؤقتة وستمضي.

حظك اليوم برج السرطان 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. يمكنك بدء عمل جديد اليوم

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

اختفيت لبعض الوقت عن الساحة المهنية واليوم قد تأخذ قرارًا بأن تدخل فى مجال جديد أ مشروع جديد أو ربما تفكر فى طريقة جديدة لكسب الدحل وستشعر أنك أكثر حزمًا من ذى قبل.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

أنت تعيش علاقة مربكة نوعًا ما فى الآونة الأخيرة ولم تكن قادرًا على تفسير تصرفات شريك حياتك أو فهمها ولكن اليوم تتضح لك بعض الأمور الجديدة وتساعدك على فهم وتقييم الوضع على نحو أفضل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

أحد أفراد صحتك فى حاجة لاهتمام خاص اليوم على الصعيد الصحى ولكن بينما تعتنى به لا تهمل صحتك ولا تتهاون فى إجراءات الوقاية من العدوى فحافظ على نظافتك بدقة اليوم وعلى غسل اليدين بعد تمريضه وانتبه للتفاصيل الصغيرة التى قد تسبب مشاكل كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

كن حذرًا فى الإجراءات والتحركات الخاصة بك اليوم، قد تصاب بكدمات خفيفة أثناء حركتك وتنقلاتك اليوم فحاول أن تكون حذرًا وأن تكون دائرة تحركاتك محدودة.

حظك اليوم برج القوس 17/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. فكر جيدا قبل الإقدام على أى مغامرة

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

قد تعقد اتفاقًا مهنيًا ناجحًا يكون أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لك لإنجاز العمل ولكن كن حذرًا فهناك احتمالات بأن تحدث تغييرات بعد أن تعقد الاتفاق على مستوى السوق تجعل صفقتك الناجحة خاسرة.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

عانيت خلال الأيام الماضية من الجفاف العاطفى، ولكن من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وشريك حياتك الذى طالما تجاهلك ربما يبذل مجهودًا إضافيًا من أجل إرضائك وتعويضك عن فترة الإهمال بحقك فحاول أن تقابل هذا بذكاء دون تصرفات عدوانية.

برج القوس على الصعيد الصحي:

تعانى تقلبات مزاجية ملحوظة اليوم ومن المتوقع أن تكون عرضة للاكتئاب وهذه المزاجية فى الواقع سببها طعامك ونشاطك البدنى فحاول أن تعيد النظر فيهما من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

تحتاج للحفاظ على إطار مستقر للعقل والتفكير بشكل منطقى قبل أن تقدم على أية مغامرة بكل ثقلك خاصة أنك تفكر أحيانًا بطريقة رومانسية حالمة بعيدة عن الواقعية.