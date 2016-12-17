أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ديلى ميل": الجرى ينشط الجزء المسئول عن اتخاذ القرارات والتخطيط فى العقل

Google+ Print
"ديلى ميل": الجرى ينشط الجزء المسئول عن اتخاذ القرارات والتخطيط فى العقل "ديلى ميل": الجرى ينشط الجزء المسئول عن اتخاذ القرارات والتخطيط فى العقل

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة أن الجرى فى الصباح الباكر ينشط جزء من الدماغ المسئول عن اتخاذ القرارات والتخطيط لبقية اليوم.

 

وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يحفز نفس المنطقة المسئولة عن الاتخاذ القرارات والتخطيط، ويطلق عليها اسم "القشرة الأمامية".

 

فى حين وجد الباحثون أن الجرى لا تحفز منطقة اتخاذ القرارات والتخطيط فحسب، لكنها أيضاً تساعد على تحسين الذاكرة، وتعزز حدة الحواس الخمسة.

 

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة ولاية "أريزونا"، بتحليل بيانات 11 رياضة تنافسية للعدائين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 عاماً، بالمقارنة بـ11 شابا آخر قالوا إنهم لم يمارسون الرياضة.

 

وركزوا على الرجال لأنه من الصعب دراسة النساء بسبب آثار الدورة الشهرية على عقولهم وأجسادهم، واستخدموا الاستبيانات والصيغ الرياضية لمعرفة مستويات النشاط البدنى للرجال وتقدير لياقتهم البدنية.

 

وتبين أن أدمغة العدائين لديها مستويات مرتفعة من الإشارات فى مناطق من الدماغ اللازمة لمستوى أعلى من التفكير، لكن أدمغة الرجال غير النشطة لديها مستويات منخفضة.

 

ونشرت الدراسة فى دورية علم أعصاب الإنسان، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس من شهر ديسمبر الجارى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تطالب بالتأمين على الحكام

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا