"ديلى ميل": الجرى ينشط الجزء المسئول عن اتخاذ القرارات والتخطيط فى العقل

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة أن الجرى فى الصباح الباكر ينشط جزء من الدماغ المسئول عن اتخاذ القرارات والتخطيط لبقية اليوم.

وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يحفز نفس المنطقة المسئولة عن الاتخاذ القرارات والتخطيط، ويطلق عليها اسم "القشرة الأمامية".

فى حين وجد الباحثون أن رياضة الجرى لا تحفز منطقة اتخاذ القرارات والتخطيط فحسب، لكنها أيضاً تساعد على تحسين الذاكرة، وتعزز حدة الحواس الخمسة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة ولاية "أريزونا"، بتحليل بيانات 11 رياضة تنافسية للعدائين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 25 عاماً، بالمقارنة بـ11 شابا آخر قالوا إنهم لم يمارسون الرياضة.

وركزوا على الرجال لأنه من الصعب دراسة النساء بسبب آثار الدورة الشهرية على عقولهم وأجسادهم، واستخدموا الاستبيانات والصيغ الرياضية لمعرفة مستويات النشاط البدنى للرجال وتقدير لياقتهم البدنية.

وتبين أن أدمغة العدائين لديها مستويات مرتفعة من الإشارات فى مناطق من الدماغ اللازمة لمستوى أعلى من التفكير، لكن أدمغة الرجال غير النشطة لديها مستويات منخفضة.

ونشرت الدراسة فى دورية علم أعصاب الإنسان، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس من شهر ديسمبر الجارى.