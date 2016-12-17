مقتل 174 إرهابيا من داعش بنيران عراقية بمحاور الموصل

بغداد أ ش أ

قتلت القوات العراقية المشتركة 174 إرهابيا من تنظيم (داعش) الإرهابي، حيث قتلت قوات مكافحة الإرهاب" العراقية، التي حررت 40 من 56 حيا بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي، 100 إرهابي من داعش خلال تصدها لهجوم مسلحي التنظيم على أحياء التأميم والنور والبكر المحررة، ودمرت خمس سيارات مفخخة خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم مستغلا سوء الأحوال الجوية.

وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق عبد الأمير يارالله - في بيان صحفى الجمعة، إن قوات الشرطة الاتحادية واصلت عمليات تفتيش وتطهير المباني والطرق بمحور الجنوبي الغربي للموصل من العبوات الناسفة.. مشيرا إلى أن إرهابيي داعش حاولوا الهجوم على قرى العريج والعذبة وتمكنت القوات العراقية من قتل 22 منهم وتفجير سيارتين مفخختين وجرافة.

وفي المحور الشرقي للموصل، توغلت قوات الفرقة التاسعة واللواء الثالث بالفرقة الأولي داخل أحياء: الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين جنوب شرقي مدينة الموصل وواصلت تطهير الطرق والمباني للمناطق المحررة.

وأشار يارالله إلى أن مسلحي داعش حاولوا الهجوم على القوات في حيي الانتصار والسلام بالسيارات المفخخة والانتحاريين وتمكنت قوات الجيش من تفجير ثلاث سيارات مفخخة وقتلت 27 إرهابيا.

وفي محور الزاب جنوب شرقي الموصل، استمرت قوات الفرقة التاسعة وقيادة "عمليات نينوى" في تطهير المناطق المحررة.. وفي المحور الشمالي قتلت قوات فرقة المشاة 16 بالجيش 25 إرهابيا خلال صد هجوم لمسلحي داعش على مواقعها في منطقة "بعويزة" بالسيارات المفخخة والإرهابيين وتمكنت من تفجير سيارتين مفخختين.