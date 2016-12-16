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إنقسام بمجلس الأمن إزاء تجديد تفويض البعثة الأممية بجنوب السودان

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إنقسام بمجلس الأمن إزاء تجديد تفويض البعثة الأممية بجنوب السودان إنقسام بمجلس الأمن إزاء تجديد تفويض البعثة الأممية بجنوب السودان

ارشيفية

مدد مجلس الأمن لمدة 24 ساعة مهمة قوات حفظ السلام في جنوب السودان والتي كان مقررا أن تنتهي الخميس، آملا بأن يتم اتخاذ قرار الجمعة في شأن تفويض جديد.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت بداية مشروع قرار تجديد التفويض لمدة سنة واحدة، حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2017.

لكن روسيا أبدت إعتراضات على عدة نقاط من النص.

وبحسب نائب السفير الروسي بيتر إلييشيف، فإن الولايات المتحدة سعت إلى “إضافة إشارة إلى عقوبات” يمكن أن يتخذها المجلس ضد المتحاربين، إضافة إلى استخدام طائرات من دون طيار من قبل مينوس (البعثة الأممية في جنوب السودان)  ”وهو ما لا توافق عليه حكومة جنوب السودان”.

وأكد أن بعض الوفود كان لديها مخاوف جدية منذ البداية، حيال هذا النص، غير مستبعد أي عرقلة جديدة.

وفي هذه الحالة، يمكن للدول الـ15 في المجلس أن أن تعطي نفسها شهرا للتشاور ممددة التفويض الحالي بشكل مؤقت، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.

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