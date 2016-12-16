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وزير الشباب والرياضة يهنئ المصريين بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا للسلة

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وزير الشباب والرياضة يهنئ المصريين بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا للسلة وزير الشباب والرياضة يهنئ المصريين بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا للسلة

وزير الشباب والرياضة

أعرب خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته البالغه بفوز الأهلي ببطولة افريقيا للسلة للرجال ، وقال : أشكر اللاعبين والجهاز الفنى وإدارة الأهلى على تحقيق الفوز الذى كنا في أمس الحاجة له في الظروف الحالية التى نمر بها وأهم شيء أن جماهير كلها شعرت بالسعاده وأعدهم بأن الانتصارات ستكون في كل المنافسات.

ووجه الوزير عقب فوز الأهلي بالنهائي الافريقي وتسليم الكأس والميداليات للفرق الفائزة الشكر إلى الجماهير الوفيه، مؤكدًا أنها ضربت أروع المثل وكانت من أهم عوامل الفوز كذلك الاتحاد المصري لكرة السلة والنادي الأهلى.

 

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