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ألمانيا تخاطب «فيسبوك» لإزالة خطابات الكراهية والعنف

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ألمانيا تخاطب «فيسبوك» لإزالة خطابات الكراهية والعنف ألمانيا تخاطب «فيسبوك» لإزالة خطابات الكراهية والعنف

فيسبوك

أكدت وزارة العدل الألمانية، أنه على شركة “فيسبوك” حذف بعض المواقع التي تحمل خطابًا يدعوا للكراهية أو مواجهة عقوبات بسبب الدعوة للكراهية.

ونقلت قناة “إيه بي سي” عن الوزير هايكو ماس تحذيره لعدد من الصحف الألمانية، اليوم، “أن الشركة، التي مقرها كاليفورنيا الأمريكية، عليها العمل على إزالة هذه الدعاوى بسرعة بسبب أنها ضد القانون الألماني أو علينا التفكير في العقوبات”.

وأضاف الوزير، في تصريح لجريدة “زود دزيتش تسايتونج”، أنه على وسائل التواصل الاجتماعي أن تنشر الدعاوى التي تم حذفها من المواقع، وكيف تعاملوا مع هذه الرسائل “التي تزيد من الضغوط على فيسبوك وتويتر”.

وقال السياسى في الحزب الديمقراطي الاجتماعي توماس أوبرمان، لصحيفة “دير شبيجل” الأسبوعية، إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” عليها أن تقوم بإزالة هذه المشاركات غير القانونية خلال 24 ساعة، أو مواجهة عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف يورو.

في الوقت نفسه، قال موقع فيسبوك إنه يتواصل مع السلطات الألمانية لمعرفة أية دعاوى للعنف وإزالتها.

أ ش أ

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