محمود البنا يعود لإدارة مباريات الزمالك بعد 362 يوما

كتب عادل عقل

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الدولي محمود البنا لإدارة مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غداً السبت، فى إطار منافسات الجوله 16 من عمر الدورى الممتاز.

كانت آخر مباراة أدارها البنا للقلعة البيضاء الموسم الماضي أمام طلائع الجيش وأقيمت في 20 ديسمبر 2015 وانتهت بفوز الفريق العسكري بثلاثه أهداف مقابل هدفين، وشهدت جدلا تحكيميا واعتراضات من قبل نادي الزمالك مما جعل اللجنة السابقة برئاسة جمال الغندور تستبعد البنا من إدارة مباريات القلعة البيضاء ليدفع به رضا البلتاجي رئيس اللجنة الحالي في أول مباراة طرفها الزمالك بعد مرور 362 يوما من إدارته للقاء الطلائع.

تعد مباراة الغد السادسة للبنا بالدوري الموسم الحالي والـ12 للزمالك والعاشرة لسيد البلد خلال مشواره التحكيمي والمواجهة الأولى بين الفريقين التي يديرها الحكم الدولى.