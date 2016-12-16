الصحفية أميرة دوس تطلق حملة دق أجراس الكنائس ليلة رأس السنة لشهداء «البطرسية»

أطلقت الصحفية أميرة دوس، حملة على صفحتها بموقع “فيس بوك”، إلى كل كنائس مصر و العالم، لدق أجراس الكنائس ليلة رأس السنة الميلادية فى الثانية عشر مساءً، بعدد شهداء الكنيسة البطرسية.

وكتبت دوس،: ” نداء لكل كنائس مصر و العالم دقوا أجراسكم يوم رأس السنة الساعة ١٢ بعدد الشهداء، رساله للعالم …. لن ننساكم”.

ولاقت الدعوة تفاعلاً من رواد مواقع التواصل الأجتماعي، الذين أبدوا تأييدهم للحملة، والتأكيد على أنها رسالة مهمة وفريدة من نوعها كونها تشكل مظاهرة محبة وصلاة ضد الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية، مطالبين كافة الكنائس المصرية بالتفاعل مع المبادرة.