سعر الدولار اليوم الجمعة 16/12/2016 في السوق السوداء والعملة الخضراء تقترب من حاجز 20 جنيه في سوق تداول العملات

شيماء مصطفى

سعر الدولار اليوم، حيث صعدت العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنيه، وتخطت العملة الأمريكية حاجز 18 جنيه لتقترب بشدة من الوصول إلى 20 جنيه، وتشير التوقعات أن الأسعار ربما ترتفع أكثر من ذلك، خاصة مع عودة الاستيراد إلى معدلاته الطبيعية، هذه العودة التي قد تصل بالدولار إلى مرحلة الجنون في سوق تداول العملات.

من ناحية أخرى يفكر البنك المركزي في أن العميل الذي يشتري العملات من السوق السوداء، لن يستطيع إثبات مصدر حصوله عليها، ولذلك لن يتم قبولها للإيداع داخل البنوك، حيث ينبغي له أن يثبت بأوراق رسمية من أين حصل على هذه الأموال، وكان البنك المركزي قد اتخذ قرارا سابقا، بتحديد الحد الأقصى للإيداع عن طريق الأفراد.

وما زالت أسعار العملات مقابل الجنيه تواجه الكثير من التقلبات، منذ أن بدأ العمل بقرار تعويم الجنيه، وتحاول الحكومة التحكم في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويحاول العملاء على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، بعد أن رفضت البنوك توفير حاجتهم، لكي يقوموا بتوفير الاحتياجات اليومية من أجل الاستيراد.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الجمعة 16/12/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.75 جنيه للشراء مقابل 19.00 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

سعر الدولار اليوم في البنوك (محدث أولا بأول)

البنك شراء بيع

بنك البركة

18.39 18.74

البنك الأهلي الكويتي – مصر

18.38 18.75

مصرف أبوظبي الإسلامي

18.35 18.75

بنك مصر إيران للتنمية

18.30 18.75

المصرف المتحد

18.30 18.45

البنك المركزي المصري

18.26 18.60

كريدي أجريكول

18.25 18.50

بنك التعمير والإسكان

18.25 18.70

بنك بلوم مصر

18.25 18.65

SAIB Bank

18.25 18.55

بنك فيصل الاسلامى المصرى

18.20 18.75

بنك الاسكندرية

18.20 18.45

البنك العربى الافريقي الدولى

18.20 18.80

بنك قناة السويس

18.20 18.45

البنك الأهلي اليوناني

18.20 18.50

البنك الأهلى المصري

18.15 18.40

بنك مصر

18.15 18.40

البنك التجاري الدولي

18.15 18.40

بنك القاهرة

18.15 18.40

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

أسعار العملات اليوم وتأثيرها على تداول الفوركس

في سياق مرتبط صار تداول الفوركس في الفترة الأخيرة من الوسائل المربحة التي يستخدمها الكثير من المستثمرين الصغار، حيث شهدت سوق الفوركس إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة، حيث تتميز سوق الفوركس بمميزات عديدة غير موجودة في الأسواق المالية وأسواق تداول العملات العادية، ويتحكم في سوق الفوركس أسعار العملات العالمية، حيث أن تداول الفوركس يعمل طول اليوم وغير مرتبط بمواعيد عمل رسمية، وتنفرد هذه الأسواق بتحقيق أرباح خيالية في فترة وجيزة، عكس السوق السوداء التي تتعرض لخسائر فادحة بين الحين والآخر، ويتحكم فيها سعر الدولار اليوم في البنوك الرسمية بعد قرار تعويم الجنيه.

استطاعت الحكومة المصرية بعد مفاوضات استمرت لمدة خمس سنوات متواصلة، من نيل ثقة صندوق النقد الدولي، الذي وافق أخيرا على منح مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ولكن في نفس الوقت تباينت ردود الأفعال على القرض ما بين مؤيد ومعارض، حيث ترى جهات حكومية مصرية أن القرض يعتبر انتصارا تاريخيا للحكومة، أما الخبراء المستقلين فيجدون أن القرض ليس إلا العديد من السلبيات التي ستدمر الاقتصاد المصري على المدى البعيد، وأكدوا أن الإيجابيات قليلة جدا، حيث ترى الحكومة المصرية أن الموافقة على القرض تعتبر شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ستزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وهو الطريق الوحيد من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري المتدهور، ولكن آثاره السلبية على المواطنين ستكون مدمرة، جاء القرض بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى معدلات مخيفة أبعدت المستثمرين عن مصر.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالتحول لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 20.25 للشراء مقابل 20.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وفي إشارة إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

أخبار الدولار اليوم لحظة بلحظة

وقال البنك الأهلي أن التنازلات الدولارية وصلت إلى مليار دولار منذ بداية تعويم الجنية، وأكد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة أن التغير المستمر في سعر العملة الأمريكية أمر طبيعي في سوق الصرف، وأن الرقم الحقيقي للدولار لن يظهر قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وأن الدولار اليوم لا يمكن الحكم عليه، المعروف أن مصر تشهد حالة من عدم الثبات في أسعار الدولار بعد التعويم وتحرير سعر الصرف.

ونجح قرار تعويم الجنيه في القضاء على سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه، وكان البنك الأهلي قد أطلق مبادرته المعروفة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لصالح 6500 عميل بتكلفة 5.3 مليار جنيه، وكان الصندوق الاجتماعي قد قام بتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع البنك الأهلي بمبلغ 342.6 مليون جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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