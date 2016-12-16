التحالف الدولي يشن ضربات جوية على مواقع «داعش» فى تدمر

أعلن التحالف الدولي، والذي تقوده الولايات المتحدة، إن مقاتلاته شنت، اليوم، ضربات جوية ضد مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي، قرب مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا.

وأوضح التحالف، في بيان له، أورده راديو سوا الأمريكي، أن الضربات دمرت 14 دبابة ومنظومة مدفعية مضادة للطائرات وأسلحة أخرى قرب المدينة التي استولى عليها “داعش” في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

وجاءت الضربات بعد ساعات على تصريح قائد القوات الأمريكية بالتحالف بأن الأسلحة التي استولى عليها “”داعش” تشكل تهديدًا للتحالف.

وكان التنظيم، شن هجومًا مباغتًا على مدينة تدمر، واستولى عليها الأحد الماضي، بعد 8 أشهر على طرده منها على أيدي القوات السورية بدعم جوي روسي.

أ ش أ