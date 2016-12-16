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265 مليون جنيه لإنشاء 3 صوامع قمح بالوادى الجديد

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265 مليون جنيه لإنشاء 3 صوامع قمح بالوادى الجديد 265 مليون جنيه لإنشاء 3 صوامع قمح بالوادى الجديد

صوامع قمح

 

قال مدير عام بالوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، اليوم الجمعة، إنه يجرى حاليًا إنشاء 3 صوامع قمح بكل من مدينة الخارجة، ومنطقة شرق العوينات، ومدينة الفرافرة، بتكلفة إجمالية 265 مليون جنيه، وذلك لخدمة الاستثمار الزراعي والتنمية على أرض المحافظة.

وأكد السيد، أن الوادي الجديد من أكبر المحافظات التي تزرع محصول القمح على مستوى الجمهورية، خاصة أنها تستهدف هذا العام زارعة حوالي 230 ألف فدان عن طريق الشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات والمزارعين بمراكز المحافظة الخمسة، مشيرًا إلى الالتزام بالانتهاء من تنفيذ الصوامع فى المواعيد المحددة لها، والتي سوف تكون إضافة وحافزا لتوسيع الرقعة الزراعية للمحصول الغذائي الأول في .

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