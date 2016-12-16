الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنتدى العربي الثاني للنهوض باللغة العربية، على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2016 بمقرها بالقاهرة، تحت شعار “لغتنا..هويتنا”، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يحتفل به في الثامن عشر (18) من شهر ديسمبر من كل عام، هذا التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، لعام 1973، والذي أقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بحضور أحمد أبو الغيط- الأمين العام لجامعة الدول العربية، والهلالي الشربيني- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، والدكتور حلمي النمنم- وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية، والدكتورعبد الله بن عبد المحسن، المستشار بالديوان الملكي السعودي، رئيس رابطة الجامعات الاسلامية.

وسيشارك في أعمال المنتدى ممثلون من الدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، ورؤساء العديد من المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال اللغة العربية العربي للتنمية المتكاملة، وسيناقش المنتدى العديد من الموضوعات المهمة نذكر منها : اعداد استراتيجية عربية للنهوض باللغة العربية- اختبار كفاءة اللغة العربية لمنح شهادة على غرار شهادة “توفل”، وسيقام على هامش أعمال المنتدى معرضين لفن الخط العربي، الأول مقدم من معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والثاني من الجمعية المصرية للخط العربي.