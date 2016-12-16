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وزير الرياضة: الأهلى دائما مصدر السعادة.. وعودة الجماهير "قرار أمنى"

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وزير الرياضة: الأهلى دائما مصدر السعادة.. وعودة الجماهير "قرار أمنى" وزير الرياضة: الأهلى دائما مصدر السعادة.. وعودة الجماهير "قرار أمنى"

>كتب رامى ناجى

أعرب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية للسلة للمرة الأولى فى تاريخه، مشيرا إلى أن المارد الأحمر دائما مصدر السعادة للجماهير المصرية فى الفترة الأخيرة.

كان الأهلى قد فاز على ليبولو الأنجولى بنتيجة 68 / 66 فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة عبد الله الفيصل بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، فى نهائى البطولة الأفريقية للسلة ليتوج الأهلى باللقب.

وأشار وزير الرياضة خلال تصريحاته لقناة أون سبورت، إلى أن مظهر الجماهير كان أكثر من رائع فى المباراة النهائية، مشيدا بالالتزام والمظهر الحضارى الذى ظهرت عليه الجماهير.

 

وأكد عبد العزيز ، أن قرار عودة الجماهير إلى مباريات دورى كرة القدم يرجع إلى الجهات الأمنية بالتنسيق مع اتحاد الكرة المسئول عن تنظيم المسابقة، مشيرا إلى أن الملاعب جاهزة لاستضافة الجماهير فى الفترة القادمة.


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