أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 16 / 12/ 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 16 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، ترقب مصير حمادة طلبة مع المصرى وتنازل شريف عبد الفضيل عن مستحقاته عن الموسم الماضى وبناهينى يحرم الإسماعيلى من ضم لاعبين افريقيين في يناير.

يترقب مسئولو نادى الإسماعيلى مصير حمادة طلبة مدافع المصرى والذى طلب فسخ عقده مع ناديه، بسبب عدم مشاركته فى المباريات بصفة أساسية وخروجه من حسابات حسام حسن المدير الفنى للمصرى وضغطه على الإدارة لفسخ عقده بالتراضى خاصة بعدما وصلت علاقته بالمدير الفنى لطريق مسدود.

اكتفى مسئولو نادى الإسماعيلى بضم لاعب أفريقى واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل نظرًا لوجود الغانى توريك جبرين فى صفوف الدراويش ورفضوا رفع اسم الغانى إيمانويل بناهينى الهارب من صفوف الفريق الأصفر منذ فترة، لحفظ حقوق النادى فى اللاعب بعد التقدم بشكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

استقر أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى على عودة الثنائى شريف عبد الفضيل وسامح عبد الفضيل إلى قائمة الدراويش فى مباراته المقبلة أمام بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تم استبعادهما من المباراة الأخيرة أمام أسوان.

وافق شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلى على التنازل عن مستحقاته المالية لدى الدراويش عن الموسم الماضى، بعدما انضم لصفوف الدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بعد الجلسة التى جمعته مع مسئولى الدراويش منذ أيام لتعديل عقده وتخفيض القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب من إدارة الدراويش ووافق خلالها على تخفيض عقده من مليون و200 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه فى الموسم الواحد وتم تجديد العقد ليستمر لمدة 3 مواسم مقبلة.