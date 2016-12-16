إعلاميون يطلقون حملة دق أجراس الكنائس ليلة رأس السنة لشهداء "البطرسية"

محمد مصطفى

أطلق عدد كبير من الإعلاميين المصريين نداء على مواقع التواصل الإجتماعى إلى كل كنائس مصر و العالم، لدق أجراس الكنائس ليلة رأس السنة الميلادية فى الثانية عشر مساءً، بعدد شهداء الكنيسة البطرسية.

وبدأت الصحفية أميرة دوس، الحملة على صفحتها بموقع "فيس بوك"، وكتبت " نداء لكل كنائس مصر و العالم دقوا أجراسكم يوم رأس السنة الساعة ١٢ بعدد الشهداء، رساله للعالم .... لن ننساكم".

ولاقت الدعوة منذ إطلاقها تفاعلاً من رواد مواقع التواصل الأجتماعىى الذين أبدوا تأييدهم للحملة، والتأكيد على أنها رسالة مهمة وفريدة من نوعها كونها تشكل مظاهرة محبة وصلاة ضد الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية، مطالبين كافة الكنائس المصرية بالتفاعل مع المبادرة، وأن يتم توجيه الدعوات لكافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية لنقل هذه اللحظة المؤثرة للعالم كله، لتوجيه رسالة أن مصر لن تنسى شهداءها الذين راحوا ضحية للإرهاب الغادر .