أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزيرة الهجرة تطالب المصريين بالخارج دعم مستشفى شفاء الأورمان

Google+ Print
وزيرة الهجرة تطالب المصريين بالخارج دعم مستشفى شفاء الأورمان وزيرة الهجرة تطالب المصريين بالخارج دعم مستشفى شفاء الأورمان

وزيرة الهجرة

طالبت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، المصريين المقيمين في الخارج بدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

وقالت الوزيرة، خلال زيارتها الثالثة للمستشفى اليوم الجمعة، برفقة محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من كبار الأطباء المصريين العاملين بالخارج من المتخصصين في مجال طب الأورام وقيادات المستشفي ومؤسستي شفاء والأورمان – إنها فخورة بهذا الصرح الطبي العملاق، ومشاركتها في دعمه بداية من ماراثون أبناء بالخارج الذي أقيم مؤخرا لدعم المستشفي وحتى مشاركتها في الافتتاح وزيارتها للمستشفى للمرة الثالثة.

وأكدت الوزيرة الدور المهم لأطباء مصر بالخارج في التواصل مع المستشفي وبحث كيفية مساعدتها، قائلة “أنهم سفراء مصر بالخارج وننتظر منهم الكثير”.

كانت الوزيرة قامت بجولة داخل مستشفى أورام الأقصر بمدينة طيبة الجديدة استمرت لأكثر من ساعة، وعقدت لقاء مفتوحا مع أطباء مصر بالخارج الذين أعربوا عن سعادتهم لوجود مثل هذا الصرح الطبي في صعيد مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على وضع برنامج تعاون بين أطباء مصر في الخارج والداخل لدعم وتطوير مجال طب الأورام في مصر.

كما أعرب الأطباء عن تقديرهم لجهود محافظ الاقصر ودعمه لملتقى أطباء مصر في الخارج، والذي أقيم في الأقصر علي مدار اليومين الماضيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة