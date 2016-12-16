وزيرة الهجرة تطالب المصريين بالخارج دعم مستشفى شفاء الأورمان

طالبت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، المصريين المقيمين في الخارج بدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.

وقالت الوزيرة، خلال زيارتها الثالثة للمستشفى اليوم الجمعة، برفقة محافظ الأقصر محمد بدر وعدد من كبار الأطباء المصريين العاملين بالخارج من المتخصصين في مجال طب الأورام وقيادات المستشفي ومؤسستي شفاء والأورمان – إنها فخورة بهذا الصرح الطبي العملاق، ومشاركتها في دعمه بداية من ماراثون أبناء مصر بالخارج الذي أقيم مؤخرا لدعم المستشفي وحتى مشاركتها في الافتتاح وزيارتها للمستشفى للمرة الثالثة.

وأكدت الوزيرة الدور المهم لأطباء مصر بالخارج في التواصل مع المستشفي وبحث كيفية مساعدتها، قائلة “أنهم سفراء مصر بالخارج وننتظر منهم الكثير”.

كانت الوزيرة قامت بجولة داخل مستشفى أورام الأقصر بمدينة طيبة الجديدة استمرت لأكثر من ساعة، وعقدت لقاء مفتوحا مع أطباء مصر بالخارج الذين أعربوا عن سعادتهم لوجود مثل هذا الصرح الطبي في صعيد مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على وضع برنامج تعاون بين أطباء مصر في الخارج والداخل لدعم وتطوير مجال طب الأورام في مصر.

كما أعرب الأطباء عن تقديرهم لجهود محافظ الاقصر ودعمه لملتقى أطباء مصر في الخارج، والذي أقيم في الأقصر علي مدار اليومين الماضيين.