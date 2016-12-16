«الجيش» يبدأ أعمال ترميم الكنيسة البطرسية

بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى أعمال ترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من عملية الترميم قبل احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد.

حيث طالب الرئيس، بالاستعانة بالمتخصصين لإعادة الرسومات الزيتية، والتى كانت معلقة بالكنيسة، ويرجع تاريخها إلى 105 أعوام، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات، أمس، فيما رد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية قائًلا: “الرسومات اللى كانت موجودة بزيت فرنساوى، وهى رسومات خاصة جدًا، من أكثر من 105 سنين، وما عندناش مانع نستعين بأى حد.”