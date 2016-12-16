غدًا.. زعيم الأغلبية البرلمانية الألمانى يزور «البطرسية» لتقديم واجب العزاء

يقدم زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى، فولكر كاودر، الكاتدرائية المرقسية صباح غد السبت، واجب العزاء فى ضحايا التفجير الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية الأحد الماضى.

ويزور كاودر، الكنيسة البطرسية، التى شهدت الهجوم الوحشى، والذى أسفر عن مقتل 26 شخصًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، ويلتقى بالبابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة القبطية.

كما يلتقى زعيم الأغلبية البرلمانية فى ألمانيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى إطار الدعم الألمانى لمصر.