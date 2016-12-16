أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

غدًا.. زعيم الأغلبية البرلمانية الألمانى يزور «البطرسية» لتقديم واجب العزاء

Google+ Print
غدًا.. زعيم الأغلبية البرلمانية الألمانى يزور «البطرسية» لتقديم واجب العزاء غدًا.. زعيم الأغلبية البرلمانية الألمانى يزور «البطرسية» لتقديم واجب العزاء

زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى، فولكر كاودر

 

يقدم زعيم الأغلبية فى البرلمان الألمانى، فولكر كاودر، الكاتدرائية المرقسية صباح غد السبت، واجب العزاء فى ضحايا التفجير الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية الأحد الماضى.

ويزور كاودر، الكنيسة البطرسية، التى شهدت الهجوم الوحشى، والذى أسفر عن مقتل 26 شخصًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، ويلتقى بالبابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة القبطية.

كما يلتقى زعيم الأغلبية البرلمانية فى ألمانيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى إطار الدعم الألمانى لمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا