أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 16 / 12 / 2016.. عودة دونجا للقائمة

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 16 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الإعلان عن قائمة مواجهة الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى الأسبوع الـ16 بالدورى والتى شهدت عودة محمود دونجا واستمرار استبعاد أحمد جعفر لأسباب فنية.

جعفر ودويدار خارج قائمة الزمالك فى مواجهة زعيم الثغر غدا

أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة الاتحاد السكندرى، غداً السبت، فى المباراة التى ستجمع الفريقين على استاد برج العرب، فى الجولة الـ16 من منافسات بطولة الدورى، تمهيداً لدخول معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية. وضمت قائمة نادى الزمالك 20 لاعبا وهم: "أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف فى حراسة المرمى، طارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وشيكابالا ومحمد ناصف ومحمود عبد العاطى دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وريكو وستانلى ومايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى الونش وأسامة إبراهيم".

الاتفاق السعودى يطلب رسمياً استعارة أيمن حفنى من الزمالك

تلقى نادى الزمالك عرضاً رسمياً من الاتفاق السعودى لضم أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وذلك من خلال مهاب العربى وكيل أعمال اللاعبين المفوض بإتمام الصفقة من قبل النادى السعودى الذى يقوده جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلى.

على فتحى يسافر ألمانيا الثلاثاء بصحبة طبيب الزمالك أنهى نادى الزمالك، إجراءات حجز سفر على فتحى إلى ألمانيا، الثلاثاء المقبل، وذلك برفقة وليد عبد الرحمن طبيب الفريق، حتى يخضع لفحوصات كاملة وبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الوتر الردفى بالركبة وكانت سبباً فى ابتعاده عن مباريات الفريق منذ خروجه مصاباً فى مباراة الأهلى بنهائى كأس مصر. الزمالك يجدد لـ عمر صلاح 5 مواسم أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن النادى جدد عقد عمر صلاح حارس الفريق الصاعد لمدة خمس مواسم مقبلة وأضاف تيجانا أن جميع اللاعبين المقرر نهاية عقدهم سيجددون خلال الفترة الجارية وعلى رأسهم الثنائى باسم مرسى ومحمود جنش.

الطبيب الألمانى يبرئ ظهير الزمالك من تهمة الإصابة المزمنة

أرسل الجهاز الطبى لنادى الزمالك، التقرير الخاص بعلى فتحى الظهير الأيسر للفريق إلى الطبيب الألمانى المقرر متابعته لحالة اللاعب الذى سيغادر القاهرة متوجهًا إلى ألمانيا الثلاثاء القادم، والذى أكد أن اللاعب ليس مصاباً بإصابة مزمنة وأن حالته ستأخذ بشكل مبدئى 10 أيام فى ألمانيا على أن يؤدى المرحلة الأخيرة من العلاج بالقاهرة.