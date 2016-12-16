ضبط 290 هارب من أحكام قضائية وإزالة 101 حالة تعديات وإشغالات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية فى أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم الجمعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 290 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، منها ضبط 125 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 28 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 96 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و39 محكوم عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة حوالى 3 آلاف جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، حيث أسفرت الجهود عن رفع حوالى 89 مخالفة متنوعة.

وتضمنت الجهود أيضًا رفع 89 حالة إشغالات بالطريق العام، كما تم تنفيذ حوالى 12 قرار إزالة صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة بدائرة مركز إدفو شمال أسوان، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف.