الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تبدأ أعمال ترميم الكنيسة البطرسية

كتب رامى المصرى

بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى أعمال ترميم الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بسرعة الانتهاء من عملية الترميم قبل احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد.

وطالب الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات، بالاستعانة بالمتخصصين لإعادة الرسومات الزيتية التى كانت معلقة بالكنيسة التى يرجع تاريخها إلى 105 أعوام، ورد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية قائًلا: "الرسومات اللى كانت موجودة بزيت فرنساوى، وهى رسومات خاصة جدًا، من أكثر من 105 سنين، وما عندناش مانع نستعين بأى حد".