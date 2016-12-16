ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة للحاويات والبضائع

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 سفينة، منها 6 سفن للحاويات و7 بضائع عامة، وغادر الميناء 4 سفن للحاويات، و5 بضائع عامة بالإضافة إلى 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر البيان الصادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة ألفين و506 أطنان قمح، و74 سيارة نقل بحمولة ألفين و968 طن قمح، وبذلك وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 155 ألفا و427 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 91 ألفا و122 طن قمح.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الميناء شملت 1235 طن فوسفات، و252 طن كسر زجاج، و 1000 طن زيت.