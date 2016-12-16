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إحباط مفعول عبوة ناسفة ثانية في قرية الميمون ببني سويف

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إحباط مفعول عبوة ناسفة ثانية في قرية الميمون ببني سويف إحباط مفعول عبوة ناسفة ثانية في قرية الميمون ببني سويف

أرشيفية

 

أحبطت منذ قليل قوات كشف المفرقعات بمديرية أمن بني سويف، مفعول عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية بالطريق الترابي بقرية الميمون، دائرة مركز الواسطي شمال المحافظة، بنفس مكان إنفجار العبوة الأولي، والتي انفجرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، في مدرعة شرطة دون وقوع أي إصابات.

وكان قد وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، إنفجار عبوة ناسفة بالطريق الترابي بجوار شريط السكة الحديد بقرية الميمون دائرة مركز الواسطي، أسفل مدرعة لقوات تامين من الشرطة، أثناء مرورها دون وقوع اي إصابات.

وتكثف الأجهزة الأمنية، بالمحافظة، مجهوداتها لضبط مرتكبي الواقعة لاستهداف ضابطين شرطة و4 مجندين من طاقم المدرعة المكلفة بالتأمين.

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