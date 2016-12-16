ننشر جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة

كتب حاتم رضا

أرسل اتحاد الكرة جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة المقرر إقامتها يوم 23 ديسمبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، إلى أندية الجمعية العمومية.

وتضمن جدول الأعمال عدة بنود ينشرها "اليوم السابع":

أولا: تعديل بعض البنود بلائحة النظام الأساسى.

ثانيا: تشكيل لجنة القيم والأخلاق وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: التصديق على أسماء أعضاء لجنة التظلمات الجديدة والتى يرشحها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

رابعا: مناقشة تطوير مقر اتحاد الكرة الجديد بمدينة 6 أكتوبر وطريقة الحصول على التمويل الخاص به.

خامسا: مناقشة موقف الأندية التى ستدخل الجمعية العمومية وعددهم 10 أندية.