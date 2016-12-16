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ترامب يختار سيلفستر ستالون لتولي منصب حكومي

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الجمعة 16-12-2016 14:46

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الرئيس الأمريكي ، دونالد Donald Trump، اختار الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون Sylvester Stallone ليتولى منصبًا مرموقًا في حكومته المقبلة.
وجاء في التقارير، نقلاً عن مصادر مقربة من ترامب، أنّه من المتوقع أن يولي الأخير النجم البالغ من العمر 70 عامًا منصب رئيس الصندوق الوطني الأمريكي لدعم الفنون، وهي مؤسسة فيدرالية وظيفتها منح الدعم المادي والمعنوي من الدولة الأمريكية للمواهب الصاعدة.
يشار إلى أنّه بعد اختيار ترامب للنجم سيلفستر سيكون على الكونغرس الموافقة على هذا الاختيار ليتولّى المنصب بشكل رسمي.
يذكر أن سيلفستر ستالون، الذي تربطه علاقة جيدة بالرئيس ترامب منذ زمن، كان قد أعلن عن رغبته في دخول معترك السياسة من قبل.

 

بالصور... كاني ويست يلتقي دونالد ترامب

 

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