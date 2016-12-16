نوال الزغبي تكسر الحظر فماذا ستقول الليلة مع عمرو أديب؟

انتهت الفنانة نوال الزغبي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بدك تسأل عليّ" وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان جان صليبا وتوزيع السويدي باكيتو باهيم، في ثالث تعاون فني بينها وبين هذا الثلاثي بعد النجاح الكبير الذي حققته معهم في أغنيتها الأخيرة "عم بحكي مع حالي".

من ناحية أخرى ستطل نوال الزغبي الليلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الجديد "كل يوم جمعة" الذي سيعرض على قناة " ON E " المصرية، علماً أن عمرو أديب سجل في بيروت مقابلات مع عدد من الفنانين اللبنانيين من بينهم راغب علامة واليسا وغيرهما.

يشار إلى أن الزغبي ستودّع سنة 2016 وتستقبل العام الجديد 2017 في فندق "رويال" الأردن، كما أنها سجلت حلقة لمصلحة تلفزيون LBCI سيتم عرضها ليلة رأس السنة للإحتفال مع الناس في بيوتهم قدوماً بالعام الجديد.

يبقى أن نشير أن نوال كسرت الحظر الإعلامي الذي كان يفرضه عليها مدير أعمالها السابق باسكال مغامس وبدأت بتكثيف إطلالاتها الإعلامية حيث ظهرت في أكثر من مقابلة تلفزيونية خلال الفترة القصيرة الماضية.