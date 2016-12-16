ما هي المفاجأة التي سيقدّمها نبيل شعيل ليلة رأس السنة؟

بعد غياب عن طرح أي عمل فني جديد، يبدو أن الفنان الكويتي نبيل شعيل يخطط لمزاولة نشاطة الفني بقوة. فبعد أن إنجز ميني ألبوم بعنوان "الناس غير الناس"، إنتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حبي يا البحرين" بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، وهي من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي ومن ألحان الملحن أنور عبد الله هندسة صوت مجيد دشتي.

يشار إلى أن الفنان نبيل شعيل لم يقدم أي جديد منذ سنتين، إلى أن قرر العودة مع ميني ألبوم "الناس غير الناس" وهو من إنتاج شركة "روتانا"، ويضم 4 أغنيات أطلق منها ثلاث أغنيات هي "إنسانة تقدر" كلمات سعد مسلم وألحان فهد الناصر، "الناس غير الناس" كلمات علي الفضلي وألحان فهد الناصر، "أبجد هوز" كلمات حميد البلوشي وألحان محمد غازي، على أن تطلق شركة "روتانا" الأغنية الاخيرة ليلة رأس السنة.

وكان آخر البومات نبيل شعيل قد صدر عام 2014 بعنوان "منطقي" وهو من إنتاج شركة "روتانا".