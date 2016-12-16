الشاب خالد يغازل الجمهور المصري ومن هو النجم الذي يحلم بديو معه؟

أطلق مغني الراي الشاب خالد كليب أغنيته الجديدة "واحدة بوحدة" وهي الأغنية الرئيسية في ألبومه الجديد، في مؤتمر صحفي عقد في أحد فنادق "غاردن سيتي" في القاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم من بينهم المنتج محسن جابر وحميد الشاعري والموسيقار هاني مهنا، وساندي وإيمي سالم ومصمم الأزياء هاني البحيري ورانيا فريد شوقي والمطربة الشعبية أمينة.

أغنية "واحدة بوحدة" من ألحان الموسيقار طلال وكلمات خالد المريخي وإخراج يعقوب المهني وإنتاج فنون الخليج.

الشاب خالد قال أنه يتمنى تقديم دويتو باللهجة المصرية مع المطرب محمد منير.

يشار إلى أن الشاب خالد تعرض لحملة عنيف من جمهور الفنان سعد المجرد وعدد من الفنانين المغاربة من بينهم الفنانة هدى سعد والملحن محمد نبال بعد تصريحات قال فيها، على خلفية سجنه في باريس في دعوى تحرش معتبراً أن سعد جنى على نفسه.