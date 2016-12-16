ضبط مخبزين لبيعهما 4 طن دقيق مدعم في السوق السوداء ببني سويف‎

تمكنت مباحث التموين، ببني سويف، خلال حملة مكبرة بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، من ضبط مخبزين باعا 4 طن دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء.

وضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، التىقادها المقدم، محمد محفوظ رئيس المباحث، مخبز بلدي ببندر المركز، مديره المسئول، ويدعى “سيد.ص.ع”، لبيعة 1100 كيلو جرام من الدقيق المدعم للسوق السوداء، وتحرر محضر ضدة بالواقعة رقم 26137 جنح مركز ببا.

كما ضبطت الحملة، مخبز آخر بدائرة المركز لمديره المسئولة، وتدعى، “سامية.م .أ”، لقيامها ببيع 2 طن و900 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة رقم 26138 جنح ببا، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.