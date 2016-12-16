بالصور.. رفع 100 طن مخلفات وقمامة من شوارع بني سويف

مراسل – ONA:

رفعت، المنطفة السادسة التابعة لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الجمعة، برئاسة المحاسب أحمد دسوقي رئيس المدينة، وبإشراف المهندس سيد روبي نائب رئيس المدينة، وبكري عويس رئيس المنطقة، بالتعاون مع قسم البيئة، 75طن من مخلفات البناء والهدم والقمامة من طريق الفيوم القديم، وبعض المناطق المحيطة بمصرف إسلام، ومنطقة المؤسسة وشارع بورسعيد.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبشنا، دائرة المركز، من رفع 25 طن من المخلفات والقمامة من طريق يربط بين القرية ومركز ناصر.