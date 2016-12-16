ضبط شخص ادعى ارتداءه حزامًا ناسفًا أثناء دخوله محطة مترو دار السلام

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، قيام أحد الأشخاص بمحاولة الدخول إلى محطة مترو أنفاق دار السلام “تبدو عليه علامات عدم الاتزان النفسى”، مدعياً أنه يرتدى حزام ناسف وأنه سيقوم بتفجير نفسه.

وعلى الفور اتخذت القوات الإجراءات الأمنية اللازمة، وتم فرض كردون أمنى حول ذلك الشخص وإخلاء المواطنين من المحيط المتواجد به ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمحطة بالاستعانة بقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات فى محاولة للسيطرة عليه واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وأثناء ذلك انهار المذكور وقرر عدم صدق إدعائه وأنه يرتدى حزام تخسيس طبى وقد أقدم على ذلك التصرف الأرعن لمروره بظروف نفسية سيئة، حيث بادر بالتخلى عن ملابسه العلوية ومن ضمنها حزام التخسيس الذى تبين أنه من القماش وكان يرتديه تحت جاكيت.

بالفحص تبين أنه يدعى “وائل . إ . م .ع”، مواليد 1978 – حاصل على دبلوم – ويعمل حلاق – ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة يد صغيرة الحجم بداخلها “عدد من روشتات لأدوية علاج نفسى وكمية من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية” .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.