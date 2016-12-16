الداخلية: ضبط 4 أطنان مواد لتصنيع العقاقير المخدرة بمزرعة بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية بالشرقية ضبطت أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع العقاقير المخدرة وبحوزته الأدوات والمواد الخام التى تستخدم فى عملية التصنيع.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية مفادها قيام "إبراهيم.أ" مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد باستئجار إحدى مزارع الدواجن بناحية قرية بنى أيوب بدائرة المركز وإدارتها لتصنيع العقاقير المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل المزرعة، وبحوزته (كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع وزنت ما يزيد عن 4 أطنان، العدد والآلات والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع، 20 سرنجة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته للمزرعة لتصنيع العقاقير المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.