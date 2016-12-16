بالصور.. تطعيم 41 ألف تلميذ بمدارس بني سويف ضد الديدان المعوية

مراسل – ONA:

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، عن بدء الحملة القومية للقضاء علي الديدان المعوية لتلاميذ المدارس، خلال الفترة من 13 من شهر ديسمبر الجاري وحتي 22 من الشهر ذاتة.

وقال عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحه ببنى سويف، إن الحملة تستهدف تجريع 41 ألف تلميذ، علي مستوي المحافظة، للقضاء من خلال فرق متخصصة من إدارة المديرية، يشرف عليها الدكتور محمد عبد القادر مدير الإدارة، والدكتورة الزهراء محمد العربى مساعدة.

وأضاف السعيطي، في بيان صحفي، أن ماتم تطعيمة حتي الأن بلغ 262000 تلميذ بجميع مدارس المحافظة، من واقع 41 الف تلميذ مستهدف.