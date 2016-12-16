أخبار الأهلى اليوم 16/12/2016.. استبعاد متعب أمام المصرى

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم الجمعة 16/12/2016 أبرزها قرار الجهاز الفني لفريق الكرة الأول باستبعاد عماد متعب من القائمة التى تخوض مباراة المصري البورسعيدى الأحد المقبل بالجولة الـ16 للدورى.

الأهلي يضم 23 لاعباً لمباراة المصرى.. واستبعاد متعب وأنطوى ورحيل

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلي، قائمة فريقه لمباراة المصرى، المُقرر لها بعد غد الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى العام، ويسافر الأهلي بعد قليل إلى الإسكندرية للإقامة بها حيث سيتدرب الفريق هناك غداً على ملعب المباراة قبل خوض اللقاء المرتقب.

وضمت قائمة الأهلى 23 لاعباً هم: شريف إكرامى، محمد الشناوى، مسعد عوض، سعد سمير، محمد هانى، محمد نجيب، حسين السيد، أحمد فتحى، على معلول، حسام عاشور، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مروان محسن، جونيور أجاى، حسام غالى، كريم نيدفيد، عمرو جمال، رامى ربيعة، مؤمن زكريا، صالح جمعة، باسم على، أكرم توفيق وميدو جابر.

فيما ضمّت قائمة المستبعدين كلاً من: عماد متعب وجون أنطوى ومحمد حمدى زكى وصبرى رحيل وأحمد عادل وأحمد بيكهام لاعتبارات فنية، وأحمد حجازى وعمرو السولية للإصابة.

الأهلي يرسل القائمة الأفريقية 30 ديسمبر ويكشف "غرامة" الاستبدال

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى إرسال قائمة الفريق الإفريقية إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) يوم 30 ديسمبر الجارى، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفنى يحق له استبدال اللاعبين فى القائمة حتى يوم 15 يناير المقبل دون مقابل.

وأضاف مدير الكرة، أنه بداية من يوم 16 وحتى 31 سيحق للأهلي استبدال اللاعبين ولكن بمقابل مادى قيمته 500 دولار لكل لاعب يتم استبداله فى القائمة.

الكاف يخطر الأهلي بإجراء قرعة بطولة أفريقيا 21 ديسمبر

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) يفيد إجراء قرعة بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة يوم 21 ديسمبر الحالى.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن (كاف) أخطر الأهلى بالنظام الجديد للبطولة، إذ سيقام الدور التمهيدى ودور الـ32 بنظام خروج المغلوب من مواجهتى الذهاب والإياب، على أن تبدأ مرحلة المجموعات من دور الـ16، ثم يعود بعد ذلك للمرحلة الإقصائية بداية من دور الثمانية

الأهلي يخوض وديتين فى السعودية والإمارات قبل "سوبر" الزمالك

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقبل بالسعودية والإمارات، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لبطولة السوبر المحلى أمام الزمالك المُقرر لها 10 فبراير المقبل بالإمارات.

ومن المقرر أن ينتظم الأهلي فى معسكر إعداد بدولتى السعودية والإمارات خلال شهر يناير المقبل، أثناء فترة توقف مسابقة الدورى، بسبب خوض المنتخب الوطنى مبارياته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.

واستقر الجهاز الفنى على أن يخوض مباراة بالسعودية فى الفترة الأولى من المعسكر على أن يخوض المواجهة الودية الثانية خلال الفترة الثانية فى الإمارات.