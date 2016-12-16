مقتل شاب وإصابة آخر في بورسعيد

كتب – جمال نوفل

لقي شاب مصرعه و إصابة زميله بعد تعدي صديقهما عليهما بالشقة التي يقيموا فيها بمدينة بورفؤاد، أثناء نومهما.

وكان بلاغ قد ورد للرائد هاني رشوان رئيس مباحث، بورفؤاد أول، يفيد بمصرع عامل وإصابة آخر داخل شقة بشارع الجزائر بمدينة بورفؤاد، وتم إبلاغ اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد، و اللواء ابراهيم الديب رئيس المباحث، لكشق غموض الحادث و سرعة ضبط القاتل.

وعلي الفور انتقل الي مكان الحادث الرائد هاني رشوان رئيس مباحث قسم بورفؤاد أول، والقوة المرافقة له، حيث وجد مصاب، وقتيل يدعي أشرف عبد القادر، 40 سنة، من مدينة محافظة الدقهلية، جثة هامدة نتيجة إصابتة بكسر بقاع الجمجمة بآلة حادة أدت إلي وفاتة، وإصابة عامل يدعي رمضان حسونة، 25 سنة، من محافظة الدقهلية، بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات بالجسم، وتم نقلة علي الفور إلي مستشفي بورفؤاد العام، لتلقي العلاج.

و قال العامل، أن زميل لهما يقيم معهما داخل الشقة، يدعي مينا من محافظة أسيوط، مصاب باضطراب نفسى، قام باﻻعتداء عليهما أثناء نومهما، وألقت مباحث بورفؤاد القبض علي المتهم، وتحرر له محضر و تم إبلاغ النيابة التي باشرت التحقيقات.