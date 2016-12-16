أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية... بلا ورق

Google+ Print
مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية... بلا ورق مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية... بلا ورق

عمدت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية على استخدام التقنيات الحديثة وإدخال اللوحات الرقمية لتوفير كافة المعلومات المطلوبة خلال دقائق على الإيميل الخاص بالطبيب، حيث كان المؤتمر بلا ورق.

وأشاد عدد من الأطباء المشاركين في المؤتمر بالفكرة، التي تتمثل بالبساطة والسرعة مشيرين إلى أنه بمجرد وضع بطاقة تسجيل الطبيب في المؤتمر يحصل على المعلومات التي يحتاجها تصل خلال 3 دقائق على إيميله الشخصي. ووصل عدد المستخدمين للتقنية خلال اليوم الأول للمؤتمر إلى 5000 دخول.

وأعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن أن مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية، والذي تنظمه الجائزة سيكون مؤتمراً بلا ورق.

وقال عبد الله بن سوقات، عضو مجلس أمناء الجائزة، إن هذا القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها نحو صياغة مستقبل مستدام بالمنطقة وانتقالها إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على موارد الدولة.

وأوضح، أنه من خلال استخدام تكنولوجيا «المصافحة الرقمية» بالمؤتمر، وللمرة الأولى في تاريخ الجائزة، استطاع المشاركون الحصول على النسخ الإلكترونية من مطبوعات المؤتمر والجائزة والبحوث المشاركة كمحاضرات أو كملصقات من خلال بطاقاتهم التعريفية عند ملامستها لكل نقطة اتصال من بين إجمالي 35 نقطة اتصال محمل على كل منها واحدة من هذه المواد.

وقال بن سوقات: «تمكن 5000 متخصص مشارك بالمؤتمر من الحصول على المواد التي يريدون الاطلاع عليها لتصلهم في غضون دقائق عبر بريدهم الإلكتروني، كما يمكنهم الولوج إليها لاحقًا، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه المواد والمتاحة بشكل دائم على الإنترنت».

وأضاف: «ليس هذا فحسب، بل سيكون من السهل مشاركتهم وثائق وملفات المؤتمر مع زملائهم من المتخصصين عبر بريدهم الإلكتروني أومن خلال حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي».

وذكر بن سوقات، أن أجهزة الكمبيوتر اللوحي والتلفون المحمول سوف تحل محل الحقيبة التقليدية المحشوة بالكتب والمطبوعات الثقيلة التي قد تشكل عائقًا أمام حرية حركة الضيوف وتنقلهم في أرجاء المؤتمر، بما يجعل المشاركة في المؤتمر تجربة مفيدة وممتعة في الوقت ذاته.

وأكد عضو مجلس أمناء الجائزة، أنه سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة من استخدام هذه التقنية، تتخذ الجائزة جميع التدابير اللازمة كي يكون ضيوف المؤتمر على علم تام ودراية بكيفية استخدام هذه التقنية الحديثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل