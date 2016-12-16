مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية... بلا ورق

عمدت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية على استخدام التقنيات الحديثة وإدخال اللوحات الرقمية لتوفير كافة المعلومات المطلوبة خلال دقائق على الإيميل الخاص بالطبيب، حيث كان المؤتمر بلا ورق.

وأشاد عدد من الأطباء المشاركين في المؤتمر بالفكرة، التي تتمثل بالبساطة والسرعة مشيرين إلى أنه بمجرد وضع بطاقة تسجيل الطبيب في المؤتمر يحصل على المعلومات التي يحتاجها تصل خلال 3 دقائق على إيميله الشخصي. ووصل عدد المستخدمين للتقنية خلال اليوم الأول للمؤتمر إلى 5000 دخول.

وأعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن أن مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية، والذي تنظمه الجائزة سيكون مؤتمراً بلا ورق.

وقال عبد الله بن سوقات، عضو مجلس أمناء الجائزة، إن هذا القرار يعزز التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها نحو صياغة مستقبل مستدام بالمنطقة وانتقالها إلى الاقتصاد الأخضر من خلال خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على موارد الدولة.

وأوضح، أنه من خلال استخدام تكنولوجيا «المصافحة الرقمية» بالمؤتمر، وللمرة الأولى في تاريخ الجائزة، استطاع المشاركون الحصول على النسخ الإلكترونية من مطبوعات المؤتمر والجائزة والبحوث المشاركة كمحاضرات أو كملصقات من خلال بطاقاتهم التعريفية عند ملامستها لكل نقطة اتصال من بين إجمالي 35 نقطة اتصال محمل على كل منها واحدة من هذه المواد.

وقال بن سوقات: «تمكن 5000 متخصص مشارك بالمؤتمر من الحصول على المواد التي يريدون الاطلاع عليها لتصلهم في غضون دقائق عبر بريدهم الإلكتروني، كما يمكنهم الولوج إليها لاحقًا، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه المواد والمتاحة بشكل دائم على شبكة الإنترنت».

وأضاف: «ليس هذا فحسب، بل سيكون من السهل مشاركتهم وثائق وملفات المؤتمر مع زملائهم من المتخصصين عبر بريدهم الإلكتروني أومن خلال حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي».

وذكر بن سوقات، أن أجهزة الكمبيوتر اللوحي والتلفون المحمول سوف تحل محل الحقيبة التقليدية المحشوة بالكتب والمطبوعات الثقيلة التي قد تشكل عائقًا أمام حرية حركة الضيوف وتنقلهم في أرجاء المؤتمر، بما يجعل المشاركة في المؤتمر تجربة مفيدة وممتعة في الوقت ذاته.

وأكد عضو مجلس أمناء الجائزة، أنه سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة من استخدام هذه التقنية، تتخذ الجائزة جميع التدابير اللازمة كي يكون ضيوف المؤتمر على علم تام ودراية بكيفية استخدام هذه التقنية الحديثة.