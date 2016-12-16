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إرشادات العناية بخزانة الأحذية

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الجمعة 16-12-2016 19:40

لا يجب إهمال العناية بخزانة الأحذية، التي تتطلّب الـتنظيف والترتيب، وفق الآتي: 

| من الضروري تهوئة الأحذية، قبل توضيبها في الخزانة، وذلك للتخلّص من الروائح المنبعثة منها.
| يُفضّل ترتيب الأحذية حسب نوعها، من خلال جمع تلك الرياضيّة على رفّ والرسمية على آخر. إشارة إلى ضرورة حفظ الأحذية التي لا نرتديها باستمرار في علب محكمة الإغلاق، حفاظًا عليها لأطول فترة ممكنة.
| يجب تنظيف الخزانة مرّة كلّ أسبوع؛ تُفرّغ من الأحذية وتُمسح الرفوف وأجزائها الداخلية بواسطة ممسحة مبلّلة بالقليل من الخلل المخفّف بالماء، ثمّ تُجفّف جيّدًا قبل إعادة توضيب الأحذية في داخلها.
| يمكن تعطير دواخل خزانة الأحذية، من خلال توزيع أكياس من القماش تحوي أعواد القرنفل وقشر الليمون الحامض في زواياها.

 

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سيدتي