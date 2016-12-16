ضبط عصابة للنصب على المواطنين بعد إنتحالهم صفة إعلاميين

كتب – جمال نوفل

ألقت شرطة الضواحي، القبض علي ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة أعلاميين، و قاموا بالتصب علي مواطنين داخل الحي لتسهيل أعمالهم.

حيث أبلغت جيهان محمد السيد صالح، 39 سنة، وتقيم بحي الضواحي، رئيس مباحث الضواجي عن قيام أشخاص بالنصب عليها، و بإبلاغ اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد أمر اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية، والعميد حسام عبد الحمدي رئيس مباجث الأموال العامة، تم وضع خطة عمل لضبط الجناة، بعد أن حددت المواطنة أسمائهم.

وبعد إعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المدعو، “ز.د.ع”، 52سنة، وبحوزته كارنيهات بكونه مدير قناة صوت النيل، وصاحب جريدة الغلابة نيوز، وبمناقشته تبين أن القناة والجريدة ليس لهم وجود، والكارنيهات صورية، وضبط المدعو “م. ر. ع”، 39سنة، مدرس مقيم دائرة قسم الضواحي، والمدعو”ح.ح.إ.س”، 53سنة، تاجر أسماك مقيم دائرة قسم الضواحي، وذلك لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المجنى عليها السابق ذكرها، وإيهامها بقدرتهم على تسهيل إجراءات استحقاقها لشقة سكنية معحي الضواحي مقابل مبلغ مالي (12) ألف جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر 7065/2016 جنح قسم الضواحي. و بالعرض علي النيابة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.