موجز أخبار الساعة 6.. الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا على كافة الأنحاء

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية على رأسها، رد وزارة الخارجية على بيان مجلس التعاون الخليجى، كما نشر الموقع حالة الطقس غدا وانخفاض درجات الحرارة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أعربت وزارة الخارجية فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن تقديرها لما تضمنه بيان أمين عام مجلس التعاون الخليجى من دعم وتضامن مع مصر عقب الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية، ومن تأكيد على حرص دول مجلس التعاون الخليجى على صفاء العلاقات المتينة مع مصر.

استخرج طبيب 475 حصوة من داخل أمعاء ربة منزل، بعدما أجرى عملية جراحية لها داخل أحد المراكز الطبية، وتمكن من استئصال المرارة وعثر بها على تلك الكمية من الحصوات.

نظمت جمعية بيت العائلة الغمراوى، بميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤتمرا اليوم، الجمعة، بعنوان النسيج الواحد، بمضيفة "أبو على" بقرية دماص، بحضور قيادات كنسية وأزهرية، لإدانة تفجير الكنيسة البطرسية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا السبت طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوب نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كشف تقرير رسمى نشرته وكالة أسوشيتدبرس أن الاعتداءات الجنسية تزايدات داخل الجيش الأمريكى وأن الاتهامات الأكثر شيوعا تطارد كبار الضباط، وأن ما تم إثباته منها أكثر مما كان فى عام 2015.

أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلي، قائمة فريقه لمباراة المصرى، المُقرر لها بعد غد الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى العام، ويسافر الأهلي بعد قليل إلى الإسكندرية للإقامة بها حيث سيتدرب الفريق هناك غداً على ملعب المباراة قبل خوض اللقاء المرتقب.

وقعّ الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى على عقد التجديد مع البارسا، عصر اليوم الجمعة، بمقر النادى فى حضور الرئيس جوسيب ماريا بورتوميو.

قالت صحيفة لوريان لوجور الفرنسية، أن حريق هائل نشب فى مركز استقبال المهاجرين فى ضاحية بالقرب من العاصمة باريس، وأدى الحريق إلى إصابة عدد كبير من المهاجرين، و3 منهم فى حالة شديدة الخطورة.

أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، محاولة تاجر طرح أكثر من 3 أطنان لحوم خنازير فى الأسواق، وبيعها للمواطنين دون الإشارة لنوعية اللحوم، لتحقيق أرباح طائلة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 14 شخصا أنشاءوا عددا من الصفحات والحسابات الإثارية والمحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الإجتماعى، وغلق 163 حسابا، عقب تقنين موقفهم بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

توفيت صباح اليوم، أوديت صالح، إحدى ضحايا حادث انفجار الكنيسة البطرسية الإرهابى، متأثرة بإصابتها الشديدة داخل مستشفى الدمرداش.

تفوق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الرئيس الأمريكى أوباما فى قائمة الشخصيات الأكثر نفوذاً فى العالم للعام الجارى 2016، التى تصدرها مجلة "فوربس" بشكل سنوى، حيث جاء فى المرتبة المرتبة الـ 44 عالمياً، فيما جاء أوباما فى الـ48 عالميا بعدما كان فى المركز الثالث فى العام الماضى.

شهد محيط الكنائس ودور العبادة تعزيزات أمنية، على نطاق واسع، مع وجود عدد من أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والكلاب البوليسية والبوابات الالكترونية، لمنع استهداف الكنائس على غرار حادث العباسية الذى أسفر عن وفاة 24 شخصا وإصابة 50 آخرين.

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من ضبط ٥ صقور بقيمة مليون ونصف جنيه بحوزة راكب سعودى الجنسية أخفاها داخل حقائبه، محاولا تهريبها إلى البحرين .

واصل الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" هجومه على البيت الأبيض بسبب اتهام روسيا فى تدبير القرصنة الالكترونية لنظام الانتخابات بالولايات المتحدة، حيث علق بأن التسريبات الناتجة عن القرصنة المزعومة كشفت أن المرشحة الخاسرة هيلارى كلينتون حصلت مسبقًا على أسئلة المناظرات الانتخابية التمهيدية.

أعلن لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لنادى روما الإيطالى، اليوم، الجمعة، جاهزية اللاعب المصرى محمد صلاح للمشاركة فى مباراة يوفنتوس، المحدد لها العاشرة إلا ربع مساء غداً السبت، بملعب "يوفنتوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

تمكنت مباحث التموين بسوهاج، من ضبط صاحب مركز تعبئة سكر، لتصرفه فى 50 طن سكر مدعم فى السوق السوداء بمركز أخميم.

تمكنت أجهزة أمن القليوبية بالاشتراك مع الأمن الوطنى من ضبط خلية إرهابية تضم 4 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى بشبين القناطر، وعثر بحوزتهم على بندقية و2 طبنجة، وفرد خرطوش وطلقات نارية، وعدد من أجهزة اللاب توب وتليفونات محمولة.

استنفرت وزارة الداخلية على كافة قطاعاتها الأمنية، لمواجهة الجريمة بشقيها "الجنائى والسياسى"، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية على مدار الـ 24 ساعة.

اكشفت أجهزة الأمن رسالة تحريضية لمرشد الإخوان محمد بديع خلال القبض على عناصر الإخوان، تحرض على العنف فى 25 يناير المقبل، لتؤكد مساعى الجماعة الداخلية والخارجية للتصعيد مع نهاية العام الجارى.