بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالغربية 9يناير المقبل

اعتمد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والنقل للثانوي.

وقال المحافظ، إن الامتحانات ستبدأ يوم 9 يناير وحتى 12 يناير لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية، والشهادة الابتدائية من 14 وحتى 17 يناير، والنقل للمرحلة الإعدادية من 9 وحتى 15 يناير، أما الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 وحتى 26، والمرحلة الثانوية الصفي الأول والثاني تبدأ يوم 9 وحتى 26 يناير.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية على الشناوى عابد، بمراعاة احتفالات الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، وعدم عقد أي امتحانات خلال أيام 7 و8 يناير، وكذلك يوم الخميس الموافق 19 يناير الموافق الاحتفال بعيد الغطاس.

وأشار، إلى أنه تم تجهيز جميع المدارس وتزويدها بالمبردات والإضاءة والتهوية اللازمة، بالإضافة إلى الانتهاء من طبع جميع الامتحانات فى المطبعة السرية بالمديرية والإدارات التعليمية وتجهيز جميع الكنترولات.