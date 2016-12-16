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مقتل الفنانة ندي عادل في «الأب الروحي»

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مقتل الفنانة ندي عادل في «الأب الروحي» مقتل الفنانة ندي عادل في «الأب الروحي»

الفنانة ندي عادل

كتب: هاني صابر 

علمت وكالة ONA،  من مصادرها الخاصة، أن شركة “فنون ” المنتجة لمسلسل “الأب الروحي”، طلبت من مؤلف المسلسل تزويد مساحة شخصية الفنانة ندي عادل التي تجسدها في العمل، نظرًا لما تتطلبه الشخصية التي تؤديها بالعمل.

وعقد المؤلف هاني سرحان، جلسات عمل جمعته بالمخرج بيتر ميمي، للمناقشة في المساحة التي يتم تزويدها  في شخصيتها التي تلعبها خلال الاحداث الدرامية ، ولكن مع الإحتفاظ بنهاية دورها وهو مقتلها.

وتجسد ندي عادل، ضمن أحداث المسلسل دور صحفية بدون مبدأ وتقع في عدة مشاكل تؤثر علي حياتها بشكل سلبي .

مسلسل “الأب الروحي”، تدور أحداثه في 60 حلقة ، ويشارك في بطولته محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد فلوكس ومي سليم وميريهان حسين، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في شهر يناير المقبل.

 

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