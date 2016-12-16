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الطيران العراقي يدمر مستودع أسلحة لداعش بالأنبار

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الطيران العراقي يدمر مستودع أسلحة لداعش بالأنبار الطيران العراقي يدمر مستودع أسلحة لداعش بالأنبار

أرشيفية

نفذت طائرات القوة الجوية العراقية، اليوم، غارتين دمرت خلالها مستودع أسلحة وعتاد عسكري وعبوات ناسفة، وقتلت 6 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي، في قضاء “راوة” غربي محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، إنه بناء على معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت الطائرات أيضًا من تدمير ورشة لتفخيخ و تدريع السيارات في معمل أسفلت اليرموك بمنطقة الملونة، في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

ومن جهة أخرى، تمكنت الفرق الفنية لوزارة الكهرباء العراقية اليوم من تشغيل محطة “القيارة” الغازية جنوب الموصل في محافظة نينوى، بطاقة 60 ميجاوات، مشيرة إلى أنه يتم نقل الطاقة المنتجة إلى المحطات التحويلية في القيارة، والمشراق بنينوي، الشرقاط بصلاح الدين، لتزويد الدوائر الخدمية بالطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في تصريح صحفي، إن الفرق الهندسية والفنية في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربية في المنطقة الشمالية، تمكنت من تشغيل الوحدة التوليدية الأولى في محطة القيارة الغازية بمحافظة نينوى بطاقة 60 ميجاوات، وأنجزت أعمال الصيانة لهذه الوحدة إضافة إلى الوحدة التوليدية الخامسة تمهيدًا لتشغيلها بعد إيصال الوقود إليها.

أ ش أ

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